Хозяйка засолила огурцы в 6 банках по 2кг в каждой и 16кг капусты. Чего больше засолила хозяйка и на сколько?

Математика

Хозяйка засолила огурцы в 6 банках по 2кг в каждой и 16кг капусты. Чего больше засолила хозяйка и на сколько?

Автор: Гость