Хозяйка засолила огурцы в 6 банках по 2кг в каждой и 16кг капусты. Чего больше засолила хозяйка и на сколько?

Математика
Хозяйка засолила огурцы в 6 банках по 2кг в каждой и 16кг капусты. Чего больше засолила хозяйка и на сколько?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х2=12(кг)-засолила огурцов 16-12=4(кг)-на столько больше засолили капусты
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