Доклад о глазах окружающий мир

Окружающий мир
Доклад о глазах окружающий мир
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаз человека — парный сенсорный орган (орган Зрительной системы) человека, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения. Глаза расположены в передней части головы и вместе с веками, ресницами и бровями, являются важной частью лица. Область лица вокруг глаз активно участвует в мимике. При достижении семилетнего возраста глаза ребенка полностью сформированы, по физиологическим параметрам полностью соответствуют глазам взрослого человека. Бесцветные «мушки», летающие в воздухе, человек наблюдает при взгляде на ярко освещенную поверхность, что не опасно для зрения, не вызывает осложнений. Синий цвет глаз является результатом рассеяния света в строме. Серый цвет глаз схож с голубым, при этом плотность волокон внешнего слоя более высока. Карий – самый распространённый цвет глаз на планете.
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