Решите уравнение 4x-24+5x=123 Найдите два соседних целых числа, между которыми располо??ен корень уравнения
Алгебра
Решите уравнение 4x-24+5x=123 Найдите два соседних целых числа, между которыми располо??ен корень уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x-24=123 9x=123+24 9x=147 x=147:9 x= 16 3/9 15; 16 3/9; 17
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