Самостоятельная ответственность это-(среднее объяснение)

Обществознание
Самостоятельная ответственность это-(среднее объяснение)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самостоятельная ответственность-это когда человек уже может отвечать за себя, свои действия, поступки. Человек способен отвечать за себя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Почему экономические кризисы неизбежны при рыночной экономики?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение 4x-24+5x=123 Найдите два соседних целых числа, между которыми располо??ен корень уравнения
Ответить
Русский язык
Записать все слова блока в алфавитном порядке поставить ударение разделить на сл??ги слова: путешествие экскурсия пассажир перрон шоссе район эскал...
Ответить
Українська мова
План текста "хліб на столі"
Ответить
Английский язык
Помогите заделать домашнюю работу по английскому
Ответить