Самостоятельная ответственность это-(среднее объяснение)
Обществознание
Самостоятельная ответственность это-(среднее объяснение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самостоятельная ответственность-это когда человек уже может отвечать за себя, свои действия, поступки. Человек способен отвечать за себя.
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