Почему экономические кризисы неизбежны при рыночной экономики?

Гость: Гость:

В рыночной экономике каждый продавец гоняется за спросом товара на рынке. Для того, чтобы твой товар имел спрос, у него уменьшают цену, и так поступает каждый продавец. В итоге у товара теряется спрос из-за его дешевизны, и он обесценивается. Так и появляется кризис