Почему экономические кризисы неизбежны при рыночной экономики?

Обществознание
Почему экономические кризисы неизбежны при рыночной экономики?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В рыночной экономике каждый продавец гоняется за спросом товара на рынке. Для того, чтобы твой товар имел спрос, у него уменьшают цену, и так поступает каждый продавец. В итоге у товара теряется спрос из-за его дешевизны, и он обесценивается. Так и появляется кризис
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