Лыжник, спускаясь с горы,проходит 50 м за 5 с. спустившись с горы и , он до полной остановки продолжая двигаться он до полной остановки проходжит еще 30 м за 15 с найдите среднюю скорость лыжника за все время движения

Физика

Лыжник, спускаясь с горы,проходит 50 м за 5 с. спустившись с горы и , он до полной остановки продолжая двигаться он до полной остановки проходжит еще 30 м за 15 с найдите среднюю скорость лыжника за все время движения

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