Лыжник, спускаясь с горы,проходит 50 м за 5 с. спустившись с горы и , он до полной остановки продолжая двигаться он до полной остановки проходжит еще 30 м за 15 с найдите среднюю скорость лыжника за все время движения
Физика
Лыжник, спускаясь с горы,проходит 50 м за 5 с. спустившись с горы и , он до полной остановки продолжая двигаться он до полной остановки проходжит еще 30 м за 15 с найдите среднюю скорость лыжника за все время движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср.= S/t S= S1+S2 t= t1+t2 S= 50м+30м=80м t= 5с+15с=20с vср: 80м/20с=4м/с Ответ: 4м/с
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