Как можно разделить раствор сахара, бензина, опилки и воду.

Гость: Гость:

Ответ: а) Разделить спирт и воду можно перегонкой. ￼ кипения воды — ￼￼ кипения спирта — ￼ б) Разделить смесь речного песка и сахара можно растворением с последующей фильтрацией. Этот способ основан на растворимости сахара и нерастворимости песка. После фильтрования взвеси песка в сахарном растворе, сахар можно выделить из раствора кристаллизацией. в) Медные и железные опилки разделяют при помощи магнита. Магнит не притягивает к себе медь, в результате медные опилки остаются. г) Воду и бензин разделяют отстаиванием. Бензин легче воды и через некоторое время собирается тонкой плёнкой на поверхности воды. После этого жидкости можно разделить при помощи делительной воронки (Рис.4 стр.9 в учебнике).