Как можно разделить раствор сахара, бензина, опилки и воду.
Химия
Как можно разделить раствор сахара, бензина, опилки и воду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: а) Разделить спирт и воду можно перегонкой. ￼ кипения воды — ￼￼ кипения спирта — ￼ б) Разделить смесь речного песка и сахара можно растворением с последующей фильтрацией. Этот способ основан на растворимости сахара и нерастворимости песка. После фильтрования взвеси песка в сахарном растворе, сахар можно выделить из раствора кристаллизацией. в) Медные и железные опилки разделяют при помощи магнита. Магнит не притягивает к себе медь, в результате медные опилки остаются. г) Воду и бензин разделяют отстаиванием. Бензин легче воды и через некоторое время собирается тонкой плёнкой на поверхности воды. После этого жидкости можно разделить при помощи делительной воронки (Рис.4 стр.9 в учебнике).
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