В папке "Маша"содержится 5 папок.В первой папке 6 файлов,а в каждой следующей на 9 фа??лов больше,чем в предыдущей.Все файлы распределили в 4 папки поровну.Сколько файлов получилось в каждой папке?
Математика
В папке "Маша"содержится 5 папок.В первой папке 6 файлов,а в каждой следующей на 9 фа??лов больше,чем в предыдущей.Все файлы распределили в 4 папки поровну.Сколько файлов получилось в каждой папке?
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