В папке "Маша"содержится 5 папок.В первой папке 6 файлов,а в каждой следующей на 9 фа??лов больше,чем в предыдущей.Все файлы распределили в 4 папки поровну.Сколько файлов получилось в каждой папке?

Математика

В папке "Маша"содержится 5 папок.В первой папке 6 файлов,а в каждой следующей на 9 фа??лов больше,чем в предыдущей.Все файлы распределили в 4 папки поровну.Сколько файлов получилось в каждой папке?

Автор: Гость