За 4 ч моторная лодка проходит по течению реки тот же путь,что за 5 ч по озеру. Опред??лите скорость лодки при движении по озеру,если известно, что скорость течения реки равна 4 км/ч. "Пусть х км/ч - скорость лодки при движен...

Алгебра

За 4 ч моторная лодка проходит по течению реки тот же путь,что за 5 ч по озеру. Опред??лите скорость лодки при движении по озеру,если известно, что скорость течения реки равна 4 км/ч. "Пусть х км/ч - скорость лодки при движении по озеру. " Составьте и решите уравнение

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