За 4 ч моторная лодка проходит по течению реки тот же путь,что за 5 ч по озеру. Опред??лите скорость лодки при движении по озеру,если известно, что скорость течения реки равна 4 км/ч. "Пусть х км/ч - скорость лодки при движен...
Алгебра
За 4 ч моторная лодка проходит по течению реки тот же путь,что за 5 ч по озеру. Опред??лите скорость лодки при движении по озеру,если известно, что скорость течения реки равна 4 км/ч. "Пусть х км/ч - скорость лодки при движении по озеру. " Составьте и решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч - скорость лодки при движении по озеру, тогда х + 4 км/ч - скорость лодки по течению реки. Уравнение: 5 * х = 4 * (х + 4) 5х = 4х + 16 5х - 4х = 16 х = 16 Проверка: 5 * 16 = 4 * (16 + 4) 80 = 4 * 20 Ответ: 16 км/ч.
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