Помогите пожалуйста #9 например : ( t :6)×4

Математика
Помогите пожалуйста #9 например : ( t :6)×4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)  а м : 7 шт= Х м: 12 шт Х = 12/7 * а - шт б)   5 шт : d м = X  шт: c м Х шт = 5* (c/d) в) c = d - 6*k - осталось. г) (x-y):9 - на одну блузку.
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