Помогите пожалуйста #9 например : ( t :6)×4
Математика
Помогите пожалуйста #9 например : ( t :6)×4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) а м : 7 шт= Х м: 12 шт Х = 12/7 * а - шт б) 5 шт : d м = X шт: c м Х шт = 5* (c/d) в) c = d - 6*k - осталось. г) (x-y):9 - на одну блузку.
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