Помогите пожалуйста #9 например : ( t :6)×4

Гость: Гость:

А) а м : 7 шт= Х м: 12 шт Х = 12/7 * а - шт б) 5 шт : d м = X шт: c м Х шт = 5* (c/d) в) c = d - 6*k - осталось. г) (x-y):9 - на одну блузку.