Помогите пожалуйста. A 1.Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 1) алюминий 3) азот 2) воздух 4) золото А 2.Ряд формул, в котором все вещества – соли: 1) NaCl, BaSO4, KNO3. 3) MgSO3, CaO, AlCl3 2) CaSO4...

Химия

Помогите пожалуйста. A 1.Смесью веществ, в отличие от чистого вещества, является: 1) алюминий 3) азот 2) воздух 4) золото А 2.Ряд формул, в котором все вещества – соли: 1) NaCl, BaSO4, KNO3. 3) MgSO3, CaO, AlCl3 2) CaSO4 , Na2CO3 , H2CO3 4) ZnS, CaI2, Al2O3 A 3. Фосфор проявляет наименьшую степень окисления в соединении с формулой: 1) Р2O5 3) РН3 2) Р2O3 4) Н3РО4 А 4. Формула нитрата железа (II): 1) Fe(NO3)2 3) Fe(NO3)3 2) Fe3N2 4) Fe(NO2)2 А 5. В 450 г воды растворили 50 г соли. Массовая доля соли в полученном растворе равна: 1) 9% 2)10% 3) 14% 4) 11% А 6. Верны ли следующие высказывания? А. Оксиды состоят из двух элементов. Б. Степень окисления кислорода в оксидах +2 1) верно только А 3) верно только Б 2) верны оба суждения 4) оба суждения не верны Часть 2. В задании В1 на установление соответствия запишите последовательность цифр без пробелов и других символов. В1. Установите соответствие между названием вещества и формулой соединения: Название вещества: Формула соединения: А) Сернистая кислота 1) H2SO4 Б) Гидроксид бария 2) BaSO3 В) Сульфат бария 3) BaO Г) Оксид бария 4) BaSO4 5) Ва(OH)2 6) H2 SO3 Ответом к заданию В 2 является последовательность цифр в порядке возрастания. В 2. К основаниям относятся: 1) H2SO3 4) Fe(OH)2 2) NaOH 5) K2S 3) MgO 6) Ba(OH)2 Ответом к заданию В 3 является число. Запишите это число в бланк ответов без указания единиц измерения. B 3. Массовая доля углерода в карбонате кальция равна ________ (Запишите число с точностью до десятых) Часть 3 Запишите номер задания и полное решение C1. Какой объем занимают 6,8 г сероводорода?

Автор: Гость