Помогите пожалуйста Алгебра 7класс
Алгебра
Помогите пожалуйста Алгебра 7класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинна=4 сажени Высота=1.5 сажени Ширина=2.5 сажени Ответ будет:600
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