Помогите пожалуйста Алгебра 8 класс .
Алгебра
Помогите пожалуйста Алгебра 8 класс .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответы на 1 задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СОСТАВЬТЕ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)))) !!!Серая вытоптанная площадка перед холмом, там, где сходились три дороги, была смуглой и ласковой. (Есть ли тут...
Математика
Математика
Как нарисовать схему к задаче: НА ТРИ ПОЛКИ РАССТАВИЛИ 15 КНИГ СО СКАЗКАМИ И 9 КНИГ СО СТИХАМИ ПОРОВНУ.ПО СКОЛЬКО КНИГ ПОСТАВИЛИ НА КАЖДУЮ ПОЛКУ?