Помогите пожалуйста Алгебра 8 класс .

Алгебра
Помогите пожалуйста Алгебра 8 класс .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот ответы на 1 задание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СОСТАВЬТЕ СХЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)))) !!!Серая вытоптанная площадка перед холмом, там, где сходились три дороги, была смуглой и ласковой. (Есть ли тут...
Ответить
Математика
Разность чисел 100и0 уменьшив в 50 раз
Ответить
Математика
Значение выражения: -5 целых и 2/5-(-7 целых и 1/4-6 целых и3/8)=
Ответить
Математика
Как нарисовать схему к задаче: НА ТРИ ПОЛКИ РАССТАВИЛИ 15 КНИГ СО СКАЗКАМИ И 9 КНИГ СО СТИХАМИ ПОРОВНУ.ПО СКОЛЬКО КНИГ ПОСТАВИЛИ НА КАЖДУЮ ПОЛКУ?
Ответить
Русский язык
Скижите корни в словах: резчик, преподаватель, росточек.
Ответить