Помогите пожалуйста Andy s friends are talking about their future jobs/

Английский язык
Помогите пожалуйста Andy s friends are talking about their future jobs/
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Энди с друзьями ,говорили о своём будущем рабочих мест.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить это в строчку с остатком 220:7=?
Ответить
Математика
Запишите цифры , при подстановке которых вместо звездочек получается верное нера??енство а) *,72 <6,72 б) 93,*4 <93,2 в) 52,*3> 52,0...
Ответить
Математика
В пеовый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км?
Ответить
Математика
Их двух поселков расстояние между которыми 180 км одновременно навтречу друг к дру??у выехали две машины грузовая и легковая через два часа они вст...
Ответить
Математика
7500:300=решить в столбик пожалйста
Ответить