В пеовый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км?

Математика

В пеовый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км?

Автор: Гость