В пеовый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км?
Математика
В пеовый день туристы прошли 0.3 км всего маршрута. сколько км им осталось пройти' е??ли весь маршрут состовляет 40 км?
Ответ(ы):
Гость:
40*0,3=12км прошли в первый день 40-12=28км осталось пройти -------------------------------------или так----------------------- 1 - 0,3=0,7 часть осталось пройти 40*0,7=28км осталось пройти
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