Незнайка начертил прямоугольник. Увеличь каждую сторону на 1см и начерти свой пря??оугольник. Найди его периметр.

Математика

Незнайка начертил прямоугольник. Увеличь каждую сторону на 1см и начерти свой пря??оугольник. Найди его периметр.

Автор: Гость