Незнайка начертил прямоугольник. Увеличь каждую сторону на 1см и начерти свой пря??оугольник. Найди его периметр.
Математика
Незнайка начертил прямоугольник. Увеличь каждую сторону на 1см и начерти свой пря??оугольник. Найди его периметр.
Ответ(ы):
Гость:
Ширина 3 см длинна 5 см решение 3+3+5+5=16 см
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