Сделый прилагательное и глагол к слову белизна

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Сделый прилагательное и глагол к слову белизна
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Гость:
Белый - прил. Белить - глагол
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