Разность чисел 407 и 265 а) больше 100 б) меньше 100 В) равна 100

Математика
Разность чисел 407 и 265 а) больше 100 б) меньше 100 В) равна 100
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Ответ: А) больше 100, т.к 407 - 265 = 142
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