Известно, что a lt; b. Может ли разность a - b выражаться числом 3,72? -5? 0?

Математика
Известно, что a lt; b. Может ли разность a - b выражаться числом 3,72? -5? 0?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При разнице меньшего числа от большего, получится только отрицательное число. Из перечисленных чисел, только -5 подходит.
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