Девизы о полезных продуктах

Гость: Гость:

Вощи и фрукты - вкусные продукты! Если вы не дурачки - покупайте кабачки! Наш банан без ГМО, не отравит никого! Яблоки и груши полезнее, чем суши! Ешь фруктовые салаты, будешь стройной и богатой! Огурец и помидор победит любой запор! Хочешь дать отпор врагу - овощное ешь рагу!