Девизы о полезных продуктах
Биология
Девизы о полезных продуктах
Ответ(ы):
Гость:
Вощи и фрукты - вкусные продукты! Если вы не дурачки - покупайте кабачки! Наш банан без ГМО, не отравит никого! Яблоки и груши полезнее, чем суши! Ешь фруктовые салаты, будешь стройной и богатой! Огурец и помидор победит любой запор! Хочешь дать отпор врагу - овощное ешь рагу!
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