Помогите пожалуйста!!! Как решить? Четыре последовательных натуральных числа таковы,что произведение двух больших из этих чисел на 90 больше,чем произведение двух меньших чисел. Найдите меньшее из этих чисел. Заранее большое ...

Алгебра

Помогите пожалуйста!!! Как решить? Четыре последовательных натуральных числа таковы,что произведение двух больших из этих чисел на 90 больше,чем произведение двух меньших чисел. Найдите меньшее из этих чисел. Заранее большое спасибо!

Автор: Гость