Помогите пожалуйста!!! Как решить? Четыре последовательных натуральных числа таковы,что произведение двух больших из этих чисел на 90 больше,чем произведение двух меньших чисел. Найдите меньшее из этих чисел. Заранее большое ...
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Как решить? Четыре последовательных натуральных числа таковы,что произведение двух больших из этих чисел на 90 больше,чем произведение двух меньших чисел. Найдите меньшее из этих чисел. Заранее большое спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х наименьшее натуральное число, тогда х+1,х+2,х+3 остальные последовательные числа (Х+2)(х+3)=х(х+1)+90 Х=14 Х+1=15 Если что-то не понятно обращайтесь
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