Поезд двигался без остановок со скоростью от 80 км/ч до 110 км/ч и проехал 310 км. Выбра??ь из предложенных вариантов время, за которое он мог проделать этот путь: 1) 180 минут 2) 300 минут 3) 480 минут 4)1000 минут

Алгебра
Поезд двигался без остановок со скоростью от 80 км/ч до 110 км/ч и проехал 310 км. Выбра??ь из предложенных вариантов время, за которое он мог проделать этот путь: 1) 180 минут 2) 300 минут 3) 480 минут 4)1000 минут
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Ответ(ы):
Гость:
180минут......... эээ
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