Поезд двигался без остановок со скоростью от 80 км/ч до 110 км/ч и проехал 310 км. Выбра??ь из предложенных вариантов время, за которое он мог проделать этот путь: 1) 180 минут 2) 300 минут 3) 480 минут 4)1000 минут

Алгебра

Поезд двигался без остановок со скоростью от 80 км/ч до 110 км/ч и проехал 310 км. Выбра??ь из предложенных вариантов время, за которое он мог проделать этот путь: 1) 180 минут 2) 300 минут 3) 480 минут 4)1000 минут

Автор: Гость