УЗНАТЬ КАКОЕ ЧИСЛО ЗАДУМАНО: а) если задуманное число увеличить в 2 раза,а результат увеличить на 20,то получится 120.
Математика
УЗНАТЬ КАКОЕ ЧИСЛО ЗАДУМАНО: а) если задуманное число увеличить в 2 раза,а результат увеличить на 20,то получится 120.
Ответ(ы):
Гость:
(120-20)/2=50 загадили число 50
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