УЗНАТЬ КАКОЕ ЧИСЛО ЗАДУМАНО: а) если задуманное число увеличить в 2 раза,а результат увеличить на 20,то получится 120.

Математика

УЗНАТЬ КАКОЕ ЧИСЛО ЗАДУМАНО: а) если задуманное число увеличить в 2 раза,а результат увеличить на 20,то получится 120.

Автор: Гость