СРОЧНО !!В каких существительных окончания не влияет на значение слова?а) моста-мо??таб) аппарата-аппаратав) ноября-ноябрег) термина-срокад) блок-блока
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СРОЧНО !!В каких существительных окончания не влияет на значение слова?а) моста-мо??таб) аппарата-аппаратав) ноября-ноябрег) термина-срокад) блок-блока
Ответ(ы):
Гость:
Відповідь буде а - моста - мосту
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