СРОЧНО !!В каких существительных окончания не влияет на значение слова?а) моста-мо??таб) аппарата-аппаратав) ноября-ноябрег) термина-срокад) блок-блока

Українська мова

СРОЧНО !!В каких существительных окончания не влияет на значение слова?а) моста-мо??таб) аппарата-аппаратав) ноября-ноябрег) термина-срокад) блок-блока

Автор: Гость