Приведите пожалуйста пример из жизни нс тему совесть честь и долг

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Дань — моральный долг, обязанность (в выражениях «дань памяти» и подобных) . пример - Уважать старшее поколение - это высокий моральный долг молодёжи.. . пример - «если я наведу порядок на столе, я получу конфету» ))) Из честолюбия или чувства долга не может родиться ничего ценного. Ценности возникают благодаря любви и преданности людям и объективным реалиям этого мира.. . НО ТЕПЕРЬ ПО ТЕМЕ. Совесть, Честь и Долг. Три связанных понятия. Понятие чести воспитывается в человеке с детства. Так в повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» мы видим, как это происходит и к каким приводит результатам. Швабрин же ценичен и равнодушен к страданиям этих людей. Он относился с презрением к простым людям и думал лишь о том, как бы спасти свою собственную жизнь любой ценой. Чувства долга и чести были в нем не развиты. Он нарушил присягу и перешел на сторону бунтовщиков, но не потому, что сочувствовал им и разделял их взгляды, а лишь для спасения своей жизни. А еще он имел план, расправившись с Гриневым, принудить Машу выйти за него замуж. В грандиозном по своей масштабности произведении «Война и мир» Л. Н. Толстой уделяет главное внимание проблеме нравственной чистоты души. Чувство чести и долга, душевная щедрость и чистота – залог мира и счастья людей на земле. Показывая, какие беды несет война миру, Толстой делает вывод, что только самосовершенствование, стремление каждого человека в отдельности стать лучше, добрее избавит народы от разрушения и гибели. С чувством долга переплетается теснейшим образом чувство стыда. Чувство стыда неизменно охватывает человека во всех тех случаях, когда он не выполняет своего долга. В художественной литературе чувство долга нередко вступает в конфликт с каким-либо сильным желанием персонажа. В драме "Сид" Корнеля героиню Химену отличает очень сильное чувство долга. Ее возлюбленный Родриго убивает в поединке отца Химены, однако она не может ставить это в вину Родриго: чувство собственного достоинства требовало, чтобы он принял вызов. Но Химена знает и свой дочерний долг. Отсутствие сознания долга мы наблюдаем в "Федре" Расина. Федра, охваченная страстью к пасынку Ипполиту, допускает, чтобы ее наперсница оклеветала перед отцом юношу, который не шел навстречу любовным домогательствам Федры, т. е. фактически мачеха становится виновницей смерти Ипполита. А в трагедии Еврипида "Ипполит" Федра идет еще дальше: перед тем как покончить с собой, она в письме к мужу сама клевещет на Ипполита. В пьесе "Гроза" А. Н. Островского обостренная борьба чувства и долга кончается тем, что несчастная женщина публично, на городском бульваре, кается перед мужем. Скоро происходит и развязка драмы: самоубийство героини, которая проявила свой отчаянный, хоть и бессильный протест против "темного царства". В рассказе «Человек на часах» Лесков заставляет задуматься, что же важнее: жизнь человека или верность присяге. Часовой Постников стоял на своем посту. И вдруг он услышал, что человек попал в полынью и тонет. Перед часовым встает проблема. Он думает, спасти ли ему утопающего или же остаться на посту. Ведь Постников – солдат. Это значит, что ему нельзя нарушать присягу. Если о его нарушении узнают, то героя могли сослать на каторгу и даже расстрелять. Все же Постников принял решение спасти утопающего. И был наказан поркой. Долг — категория морали, обозначающая нравственные обязанности личности (группы лиц, народа) выполняемые в соответствии с требованиями совести. Выполнение некоторой задачи становится долгом, когда общепринятые нравственные требования в конкретных социальных условиях превращаются во внутренние требования нравственности, а сама задача — в личную задачу конкретного лица, группы лиц, народа. Категория долга тесно связана с другими понятиями, которые характеризуют моральную деятельность личности: ответственность, самосознание, честь, совесть» . Но все равно, для каждого эти слова имеют свое собственное, особое значение.