Их двух поселков расстояние между которыми 180 км одновременно навтречу друг к дру??у выехали две машины грузовая и легковая через два часа они встретились .грузовая машина диваглась со скоростью 40 км/ч

Математика
Их двух поселков расстояние между которыми 180 км одновременно навтречу друг к дру??у выехали две машины грузовая и легковая через два часа они встретились .грузовая машина диваглась со скоростью 40 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)40×2=80(км)-проехал грузовик за 2 часа;2)180-80=100(км)-проехала легк. машина;3)100:2=50(км/ч)-скорость машины

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