Их двух поселков расстояние между которыми 180 км одновременно навтречу друг к дру??у выехали две машины грузовая и легковая через два часа они встретились .грузовая машина диваглась со скоростью 40 км/ч

Математика

Их двух поселков расстояние между которыми 180 км одновременно навтречу друг к дру??у выехали две машины грузовая и легковая через два часа они встретились .грузовая машина диваглась со скоростью 40 км/ч

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