Как решить это в строчку с остатком 220:7=?

Математика
Как решить это в строчку с остатком 220:7=?
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Ответ(ы):
Гость:
Это не делится без остатка 220:7=31,4
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