Помогите пожалуйста английский язык

Английский язык
Помогите пожалуйста английский язык
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первой фотографии тебе же просто нужно ответить на вопросы,я могу просто перевести
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