Помогите пожалуйста биологию
Биология
Помогите пожалуйста биологию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Раздражимость-это способность живого организма,клеток и тканей отвечать на воздействие внешних или внутренних раздражителей. 2) У простейших, способных двигаться, раздражимость проявляется в их движении. Например, в ответ на химическое раздражение каплей кислого или щелочного раствора анёба уползает от него, а если поместить рядом с ней зеленую водоросль, то она вытянет к водоросли ложноножки и схватит ее. 3) Бактреии при неблагоприятных условиях образуют споры, которые помогают им выжить в этих самых условиях на протяжении очень длительного срока.
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