Помогите пожалуйста да 47 баллов номер 960

Гость: Гость:

А) 4,07*96 = 390,72 = 391 б) 31,6*705 = 22278 в) 19,2*3,7 = 71,04 = 71 г) 70,08*0,4 = 28,032 = 28 д) 5,09*6,09 = 30,9981 = 31 е) 34,2*0,407 = 13,9194 = 14 ж) 0,705*0,508 = 0,35814 = 0 з) 55,6*0,9003 = 50,0567 = 50 и) 7,4*900 = 6660 к) 9200*0,85 = 7820 л) 0,907*4090 = 3709,63 = 3710 м) 6700*87,6 = 586920 н) 0,25*160*12,12 = 484,8 = 485 о) 0,08*0,375*5,05 = 0,16 = 0 п) 36,67*660*0,045 = 1089,1 = 1089 р) 0,09*279,1*3000 = 75357