Помогите пожалуйста. Даю 20 баллов! 1. Из приведённых ниже металлов наиболее активным является 1) литий ; 2) натрий ; 3) калий ; 4) рубидий. Напишите почему.

Химия

Помогите пожалуйста. Даю 20 баллов! 1. Из приведённых ниже металлов наиболее активным является 1) литий ; 2) натрий ; 3) калий ; 4) рубидий. Напишите почему.

Автор: Гость