Помогите пожалуйста. Даю 20 баллов! 1. Из приведённых ниже металлов наиболее активным является 1) литий ; 2) натрий ; 3) калий ; 4) рубидий. Напишите почему.
Химия
Помогите пожалуйста. Даю 20 баллов! 1. Из приведённых ниже металлов наиболее активным является 1) литий ; 2) натрий ; 3) калий ; 4) рубидий. Напишите почему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наиболее активный металл рубидий, т,к. активность металлов в группе сверху вниз увеличивается.
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