Помогите пожалуйста! Даю 20 баллов

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Помогите пожалуйста! Даю 20 баллов
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Ароматное кофе, сочное манго, новые жалюзи, вкусное киви, увлекательное шоу, театральное фойе, заморские коль-раби, удачное пенальти, центральное авеню, юная мисс, остроумное конферансье,  крошечное колибри,
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