Расстояние между городами-730 км. В 8 ч утра из одного города выехал легковой автомо??иль со средней скоростью 62 км/ч, а в 11 ч утра навстречу ему из другого города выехал автобус со средней скоростью 74 км/ч. На каком рассто...
Математика
Расстояние между городами-730 км. В 8 ч утра из одного города выехал легковой автомо??иль со средней скоростью 62 км/ч, а в 11 ч утра навстречу ему из другого города выехал автобус со средней скоростью 74 км/ч. На каком расстоянии от пункта отправления оказался легковой автомобиль в момент встречи с автобусом? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х-время в пути автомобиля, тогда (Х-3)-время в пути автобуса до встречи. Путь автомобиля 62Х, путь автобуса 74(Х-3). 62Х+74(Х-3)=730 136Х=952 Х=7 ч 62Х=62*7=434 км-искомый путь Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если периметр равнобокой трапеции равен 40, радиус вписанной в трапецию окружност?? равен 3 см, то площадь трапеции равна?
Математика
Литература
Литература