Расстояние между городами-730 км. В 8 ч утра из одного города выехал легковой автомо??иль со средней скоростью 62 км/ч, а в 11 ч утра навстречу ему из другого города выехал автобус со средней скоростью 74 км/ч. На каком рассто...

Математика

Расстояние между городами-730 км. В 8 ч утра из одного города выехал легковой автомо??иль со средней скоростью 62 км/ч, а в 11 ч утра навстречу ему из другого города выехал автобус со средней скоростью 74 км/ч. На каком расстоянии от пункта отправления оказался легковой автомобиль в момент встречи с автобусом? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА))

Автор: Гость