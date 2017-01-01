Помогите пожалуйста. Даю 50 баллов! С решением!

Химия
Помогите пожалуйста. Даю 50 баллов! С решением!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот как то так. Осадок в 3-ей реакции
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