Помогите,пожалуйста,дам 10 баллов
Физика
Помогите,пожалуйста,дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 3 метра в секунду 3 умножить на 5 = 15 метров №2 3 делить на 6= 0,5 метров в секунду №3 150 : 0,5= 300 сек. 300 : 60 =5 минут №4 900: 60=15 м.с 400:40=10 м.с ответ Средняя скорость на шоссе = 15, на дороге 10
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