Помогите,пожалуйста,дам 10 баллов

Физика
Помогите,пожалуйста,дам 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1      3 метра в секунду        3 умножить на 5 = 15 метров №2       3 делить на 6= 0,5 метров в секунду №3         150 : 0,5= 300 сек.    300 : 60 =5 минут №4       900: 60=15 м.с     400:40=10 м.с  ответ Средняя скорость на шоссе = 15, на дороге 10
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