Помогите пожалуйста!!! Дам 15 баллов! Сочинение на тему "Я и мой родной человек"

Гость: Гость:

Мой родной человек мама. Моя мама самая лучшая, красивая, умная, заботливая.когда мне плохо мама всегда поможет, подскажет и поддержет. мы с мамой и папой гуляем по выходным, ездим на природу и отдыхаем вместе. мама переживает за меня , а я получаю хорошие оценки что бы увидеть её улыбку и услышать похвалу. я люблю свою маму и обожаю проводить с ней время