Помогите пожалуйста!!! Дам 15 баллов! Сочинение на тему "Я и мой родной человек"

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Помогите пожалуйста!!! Дам 15 баллов! Сочинение на тему "Я и мой родной человек"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой родной человек мама. Моя мама самая лучшая, красивая, умная, заботливая.когда мне плохо мама всегда поможет, подскажет и поддержет. мы с мамой и папой гуляем по выходным, ездим на природу и отдыхаем вместе. мама переживает за меня , а я получаю хорошие оценки что бы увидеть её улыбку и услышать похвалу. я люблю свою маму и обожаю проводить с ней время
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