Помогите пожалуйста, дам 80 баллов "Еркін киінудің" Эссэ на казахском языке, не менее 100 слов.

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста, дам 80 баллов "Еркін киінудің" Эссэ на казахском языке, не менее 100 слов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертите по клеточкам такой же чертеж. назовите:а) все прямоугольные треугольники; б) все равнобедренные треугольники. есть ли треугольник, которы...
Ответить
Другие предметы
Мы знакомимся с другом,я спросила какое у него хобби,а он ответил "Музыка" Какие мо??но задать вопросы на такое хобби?Какие вопросы можно задать но...
Ответить
Алгебра
18⁶ ------ =?????????? помогите 32*27⁴
Ответить
Английский язык
Всавте пропущеные буквы th...rty n...rse s...rve c...rcle s...rfing b...rthday sh...rt h...r
Ответить
Английский язык
Помогите решить тест по ин-язу
Ответить