Помогите пожалуйста, дам 80 баллов "Еркін киінудің" Эссэ на казахском языке, не менее 100 слов.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста, дам 80 баллов "Еркін киінудің" Эссэ на казахском языке, не менее 100 слов.
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