Помогите пожалуйста, дам 80 баллов "Еркін киінудің" Эссэ на казахском языке, не менее 100 слов.

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Помогите пожалуйста, дам 80 баллов "Еркін киінудің" Эссэ на казахском языке, не менее 100 слов.

Автор: Гость