Помогите пожалуйста!!! Дано:W(C)=37,5%; W(O)=56%;W(H)=12%D(воздуха)=1,1. Найти м.ф очень срочно
Химия
Помогите пожалуйста!!! Дано:W(C)=37,5%; W(O)=56%;W(H)=12%D(воздуха)=1,1. Найти м.ф очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зная D по воздуху мы можем вычислить молярную массу всего вещества: D(возд.)=1,1*29≈32 Поскольку нам известны доли веществ, мы можем составить следующую пропорцию: 37,5/12:56/16:12/1 (12-атомная масса С, 16-атомная масса О, 1-атомная масса Н) 3,125/3,125:3,5/3,125:12/3,125=1:1:4 Теперь сверяем: Через D по воздуху мы нашли, что молекулярная масса вещества составляет 32, считаем по коэффициентам: С=12, О=16, Н=1 12+16+4*1=32. Значит, формула вещества: СН4О Ответ: СН4О Конечно, если я правильно поняла, что такое м.ф.
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