Помогите пожалуйста делать
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Помогите пожалуйста делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И какое из этих заданий надо написать? Если последнее, то там есть Нил, Ока, Лена, Амур, Днепр, Двина, Нева, Дон.
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