Помогите пожалуйста Делимое уменьшили в 2,4 раза. Как надо изменить делитель, что??ы частное: 1) осталось без изменения; 2) уменьшилось в 6 раз; 3) увеличилось в 7,2 раза?

Математика

Помогите пожалуйста Делимое уменьшили в 2,4 раза. Как надо изменить делитель, что??ы частное: 1) осталось без изменения; 2) уменьшилось в 6 раз; 3) увеличилось в 7,2 раза?

Автор: Гость