Помогите пожалуйста Делимое уменьшили в 2,4 раза. Как надо изменить делитель, что??ы частное: 1) осталось без изменения; 2) уменьшилось в 6 раз; 3) увеличилось в 7,2 раза?
Математика
Помогите пожалуйста Делимое уменьшили в 2,4 раза. Как надо изменить делитель, что??ы частное: 1) осталось без изменения; 2) уменьшилось в 6 раз; 3) увеличилось в 7,2 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) уменьшить в 2,4 раза 2) увеличить в 2,5 раза 3) уменьшить в 17,28 раза
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