Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
228: x=12 помогите поставлю спос.
Математика
228: x=12 помогите поставлю спос.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
228:12=19 228:19=12 x=19 вот очень легко и просто)
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
332 номер! Срочно пж!!! Помогитее!!!
Ответить
История
Какие государства существовали на территории Казахстана 9 10 веках
Ответить
Литература
Составить рассказ виде басни
Ответить
Литература
Напишите краткое сочинение на книгу Дубровский. За ранее спасибо)
Ответить
Математика
Детские туфельки в мае стоили 134 руб., а костюм 165 руб. В июне туфельки подорожали на 25 руб., а костюм на 99 руб. Сколько стоили туфельки и кост...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск