Какие государства существовали на территории Казахстана 9 10 веках
История
Какие государства существовали на территории Казахстана 9 10 веках
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Тюркский каганат(552-603гг)Западно-Тюркский каганат(603-704гг)Тюргешский каганат(704-756гг)Карлукский каганат(756-940гг) все
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