Золото морфологический разбор быстрее плиз
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Золото морфологический разбор быстрее плиз
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Начальная форма: быстрый Часть речи: прилагательное Морфолог. признаки : качественное прилагательное, неодушевленное, одушевленное, сравнительная степень (для прилагательных)
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