Ни одного возгласа с корабля не раздалось вслед ни одна рука не взметнулась проща??ьным жестом . НАЙДИТЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ И СКАЗУЕМОЕ!

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Ни одного возгласа с корабля не раздалось вслед ни одна рука не взметнулась проща??ьным жестом . НАЙДИТЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ И СКАЗУЕМОЕ!

Автор: Гость