Ни одного возгласа с корабля не раздалось вслед ни одна рука не взметнулась проща??ьным жестом . НАЙДИТЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ И СКАЗУЕМОЕ!
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Ни одного возгласа с корабля не раздалось вслед ни одна рука не взметнулась проща??ьным жестом . НАЙДИТЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ И СКАЗУЕМОЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не раздалось - сказуемое; Рука - подлежащее; Не взметнулась - сказуемое.
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