Решите задачу за 3,5м. ткани заплатили 577,5р. какова стоимость 20,25м. этой ткани

Математика
Решите задачу за 3,5м. ткани заплатили 577,5р. какова стоимость 20,25м. этой ткани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) чему равна цена метра ткани? 577,5:3,5=165 2)чему равна стоимость 20.25 метров ткани? 165*20,25=3341.25
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