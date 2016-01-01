Сочините басню пожалуйста очень надо!! Главное не с интнрнета

Музыка
Сочините басню пожалуйста очень надо!! Главное не с интнрнета
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Автор: Гость
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Гость:
Аарона и лисица .уж сколько раз утвердили миру что лесть грусна вредна но только всё не впрок . однажд
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