She doesn't come home at 10oclock .возразить
Английский язык
She doesn't come home at 10oclock .возразить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вона прийде додому в 10:00
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите составить предложения на казахском со словочетаниями: қысқа бөрік, жылы бөкебай, үлкен етік, ақ қаптама, əдемі етек, жайнаған емшекқап, кө...
Физика
Уравнение силы тока от времени в колебательном контуре имеет вид i=10^-4*cos(частота*t+пи/2). Какой будет энергия конденсатора и катушки в тот м...
Биология
Среди перечисленных экологических факторов нельзя отнести к группе абиотических : А)влажность Б)свет В) конкуренцию за пищу Г)температуру