Уравнение силы тока от времени в колебательном контуре имеет вид i=10^-4*cos(частота*t+пи/2). Какой будет энергия конденсатора и катушки в тот момент времени, когда сила тока в цепи 10^-4 А? Варианты ответов: А) энергия ко...
Физика
Уравнение силы тока от времени в колебательном контуре имеет вид i=10^-4*cos(частота*t+пи/2). Какой будет энергия конденсатора и катушки в тот момент времени, когда сила тока в цепи 10^-4 А? Варианты ответов: А) энергия конденсатора max, а энергия катушки равна 0; Б) энергия конденсатора равна 0, а энергия катушки max; В) энергия между конденсатором и катушкой распределена поровну; Г) энергия конденсатора и катушки равны 0;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U = 10·cos (2·10³·π·t), C = 2,6·10⁻⁸ Ф ω = 2·10³·π рад/с Период электромагнитных колебаний: T = 2π/ω = 2π/2·10³·π = 10⁻³ с. ω = 1/√((LC) Индуктивность контура: L = 1/(ω²C) = 1/((2·10³·π)²·2,6·10⁻⁸) ≈ 10⁻³ Гн Максимальная энергия электрического поля: Eэ = (C·Umax²)/2 = (2,6·10⁻⁸·10²)/2 = 1,3·10⁻⁶ Дж. Максимальная энергия магнитного поля: Eм = Eэ = 1,3·10⁻⁶ Дж. Eм = (L·Imax²)/2 Амплитуда тока: Imax = √(2·Eм/L) = √(2·1,3·10⁻⁶/10⁻³) ≈ 0,16 А. Зависимость силы тока от времени: I = Imax·sin (2·10³·π·t) = 0,16·sin (2·10³·π·t)
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