Уравнение силы тока от времени в колебательном контуре имеет вид i=10^-4*cos(частота*t+пи/2). Какой будет энергия конденсатора и катушки в тот момент времени, когда сила тока в цепи 10^-4 А? Варианты ответов: А) энергия ко...

Физика

Уравнение силы тока от времени в колебательном контуре имеет вид i=10^-4*cos(частота*t+пи/2). Какой будет энергия конденсатора и катушки в тот момент времени, когда сила тока в цепи 10^-4 А? Варианты ответов: А) энергия конденсатора max, а энергия катушки равна 0; Б) энергия конденсатора равна 0, а энергия катушки max; В) энергия между конденсатором и катушкой распределена поровну; Г) энергия конденсатора и катушки равны 0;

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