Что является причиной движении Луны вокруг земли,и земли вокруг солнца

Гость: Гость:

Луна вращается вокруг Земли потому, что Земля удерживает Луну рядом с собой с помощью земного притяжения. Земля вращается вокруг Солнца по той же самой причине. Если бы не притяжение, планеты бы двигались в космосе по прямой. Но планеты с большим притяжением притягивают планеты с меньшим, и получается, что планеты вращаются друг вокруг друга)