Что является причиной движении Луны вокруг земли,и земли вокруг солнца
Окружающий мир
Что является причиной движении Луны вокруг земли,и земли вокруг солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луна вращается вокруг Земли потому, что Земля удерживает Луну рядом с собой с помощью земного притяжения. Земля вращается вокруг Солнца по той же самой причине. Если бы не притяжение, планеты бы двигались в космосе по прямой. Но планеты с большим притяжением притягивают планеты с меньшим, и получается, что планеты вращаются друг вокруг друга)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Как решить номер 115 б по действиям 21 умножить на 55 плюс скобка 10 107210 минус 21696 скобк?? минус скобка 78 плюс 8664 разделить на 76 скобка