Что является причиной движении Луны вокруг земли,и земли вокруг солнца

Окружающий мир
Что является причиной движении Луны вокруг земли,и земли вокруг солнца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луна вращается вокруг Земли потому, что Земля удерживает Луну рядом с собой с помощью земного притяжения. Земля вращается вокруг Солнца по той же самой причине.  Если бы не притяжение, планеты бы двигались в космосе по прямой. Но планеты с большим притяжением притягивают планеты с меньшим, и получается, что планеты вращаются друг вокруг друга)
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