Как решить номер 115 б по действиям 21 умножить на 55 плюс скобка 10 107210 минус 21696 скобк?? минус скобка 78 плюс 8664 разделить на 76 скобка

Математика

Как решить номер 115 б по действиям 21 умножить на 55 плюс скобка 10 107210 минус 21696 скобк?? минус скобка 78 плюс 8664 разделить на 76 скобка

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