Как решить номер 115 б по действиям 21 умножить на 55 плюс скобка 10 107210 минус 21696 скобк?? минус скобка 78 плюс 8664 разделить на 76 скобка
Математика
Как решить номер 115 б по действиям 21 умножить на 55 плюс скобка 10 107210 минус 21696 скобк?? минус скобка 78 плюс 8664 разделить на 76 скобка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21*55+(10107210-21696)-(78+8664/76) 1)10107210-21696=10085514 2) 8664/76=114 3)114+78=192 3)21*55=1155 4)1155+10085514=100856669 5)100856669-114=100856555
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
How many words can you make up out of these letters?(20words):e,x,r,c,i,s,h,l,d,n,o,w,a,t,e,n,t,e,l.
Химия
Как определить число неспаренных электронов? только начала изучать химию, обьяс??ите понятно, до меня долго доходит. спасибо.)
Қазақ тiлi
Напишите на казахском языке 5-6 предложений про дружбу .Что такое дружба ,и что каждому человеку нужен друг,и так же что человек делится с другом н...
Русский язык